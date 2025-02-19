Ким Кардашьян публично отчитала мать после сделки с Nike

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян публично отчитала мать после сделки со спортивным брендом Nike. Соответствующий комментарий предпринимательницы появился на странице Крис Дженнер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что во вторник, 18 февраля, Кардашьян рассказала в соцсетях о коллаборации с упомянутой маркой. Однако спустя несколько часов после публикации 69-летняя мать знаменитости разместила на своей странице фото. На нем она запечатлена в сером костюме, белых носках и кроссовках из ассортимента бренда Alo.

Кардашьян разозлилась на пост родственницы и отреагировала на него в комментариях под снимком.

«Неужели это нужно было опубликовать в тот же день, что и мое сообщение о совместной работе Nike и Skims?» — возмутилась миллиардерша.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян запустила в продажу белье для увеличения ягодиц.