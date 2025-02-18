Певец SHAMAN снова перенес концерты. На этот раз запланированные в Тольятти и Самаре выступления пройдут в другие дни.

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале артиста.

« 9 м а р т а в Москве в Live Арена я представлю вам специальную программу «Ты Моя», посвященную нашим любимым женщинам! Первые концерты программы должны были состояться 5 и 7 марта в Тольятти и Самаре, но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы. По техническим причинам мы вынуждены перенести эти концерты на 10 марта в Тольятти и 11 марта в Самаре», - говорится в сообщении.

Певец пообещал, что купленные ранее билеты будут действительны на новые даты. По вопросам, связанным с билетами, он попросил обращаться к организаторам.

Несколько дней назад сообщалось, что SHAMAN перенес концерт в Омске, запланированный на 21 февраля. Выступление пройдет только в 2026 году. Причину переноса артист назвал «уважительной» - он будет участвовать в музыкально-патриотическом фестивале в Южно-Сахалинске.

Артист извинился за неудобства и выразил уверенность, что перенесенный концерт пройдет еще ярче.