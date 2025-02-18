Эдгард Запашный заявил, что певица Алла Пугачева «растоптала себя как личность». Об этом сообщает aif.ru.

Алла Пугачева со скандалом уехала из России, осудив жителей страны и заявив, что не намерена возвращаться. По мнению дрессировщика, певица никогда не была «настоящим гражданином» и проявила себя «против государства».

Эдгард не отрицает вокальных талантов Пугачевой, в один ряд с которой он ставит Иосифа Кобзона. Однако Кобзон, в отличие от коллеги, всегда был патриотом и принимал активное участие в судьбе страны.

« С е й ч а с о н а п р о с т о р а с т о п т а л а с а м а с е б я к а к л и ч н о с т ь . Я в с е г д а г о в о р и л : в н а ш е й с т р а н е е с т ь д в а в е л и к и х п е в ц а , Пугачева и Кобзон, но только один из них – гражданин. Это Кобзон», — высказался Запашный.

Ранее сообщалось, что в Москве продают автограф певицы Аллы Пугачевой за 50 миллионов рублей. Подробности читайте в этой новости.

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