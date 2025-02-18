«Растоптала себя как личность»: Запашный возмущен поведением уехавшей из РФ Пугачевой
Эдгард Запашный заявил, что певица Алла Пугачева «растоптала себя как личность». Об этом сообщает aif.ru.
Алла Пугачева со скандалом уехала из России, осудив жителей страны и заявив, что не намерена возвращаться. По мнению дрессировщика, певица никогда не была «настоящим гражданином» и проявила себя «против государства».
Эдгард не отрицает вокальных талантов Пугачевой, в один ряд с которой он ставит Иосифа Кобзона. Однако Кобзон, в отличие от коллеги, всегда был патриотом и принимал активное участие в судьбе страны.
«Сейчас она просто растоптала сама себя как личность. Я всегда говорил: в нашей стране есть два великих певца, Пугачева и Кобзон, но только один из них – гражданин. Это Кобзон», — высказался Запашный.
Ранее сообщалось, что в Москве продают автограф певицы Аллы Пугачевой за 50 миллионов рублей. Подробности читайте в этой новости.
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