Бьянка обвинила в мошенничестве бывший Sony Music Russia

Российская певица Бьянка обвинила в мошенничестве известный лейбл звукозаписи Koala Music — бывший Sony Music Russia. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на PR-менеджера артистки Максима Черного.

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В в 2024 году, рассказал он, певица подала на компанию в суд после четырех лет сотрудничества. Тогда команда певицы провела аудит и выяснила, что Бьянке не доплачивали обещанные по контракту деньги за дистрибуцию треков на стриминговых площадках.

«Урегулирование в досудебном плане не дало результата: компания отрицала проблему, поэтому Бьянка пошла в суд с целью получить компенсацию по упущенным денежным средствам по своему каталогу, который находится в управлении ООО «Коала Мьюзик»», — уточнил Черный.

Суд обязал лейбл выплатить недостачу, но Бьянка подала еще один иск, чтобы досрочно расторгнуть контракт с компанией и избежать возможной потери денег в будущем.

Накануне Бьянка рассказала, почему больше не будет участвовать в реалити-шоу.