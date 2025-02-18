Продюсер рассказал, почему Джаред Лето одним из первых приедет в Россию

Лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето может стать одним из первых зарубежных исполнителей, который впервые за долгое время приедет в Россию. Об этом заявил в беседе NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

Он напомнил, что Джаред Лето обещал поклонникам именно это.

« К а к т о л ь к о в с е з а к о н ч и т с я и с т а н е т в о з м о ж н ы м в ы с т у п л е н и е , о н о б я з а т е л ь н о п р и е д е т с к о н ц е р т а м и в Р о с с и ю , о б я з а т е л ь н о з а ж ж е т . П о м н и м э т и з а я в л е н и я . М н е к а ж е т с я , ч т о о н к а к р а з т а к и д о л ж е н б ы т ь в п е р в ы х р я д а х » , — г о в о р и т Б а б и ч е в .

Также, продолжил Бабичев, среди первых вернувшихся в Россию звезд могут быть итальянские артисты «старой школы», регулярные гости российских корпоративов и «дискотек 80-х» — Ricchi e Poveri, Аль Бано, Рикардо Фольи. Если бы до этих дней дожил Тото Кутуньо, уверен продюсер, он также бы дал концерт в России.

В октябре 2024 года Джаред Лето пообещал выступить в России и на Украине во время концерта в Белграде.

В январе 2025 года стало известно, что артист может посетить Москву ради возлюбленной.

Группа 30 Seconds To Mars неоднократно приезжала с концертами в Россию, а в 2015 году провела целый российский тур, выступив в 13 городах. Солист коллектива Джаред Лето в интервью агентству ТАСС в 2018 году говорил, что очень любит российскую публику.