Присвоение певице Кате Лель звания Заслуженных артистов РФ не все оценили позитивно. Как сообщает 78.ru, многие россияне возмутились таким решением.

Свое несогласие с тем, что Лель данный статус действительно заслуживает, они выражали прямо в социальных сетях.

« 9 0 п р о ц е н т о в н а с е л е н и я н е н а з о в ё т и м я э т о й „ п е в и ц ы “ , к а к о е м о ж е т б ы т ь з в а н и е ? » , « Д а у ж , х и т ы т а к х и т ы . М у с и - п у с и , д ж а г а - д ж а г а . О х р е н е т ь . Е с л и э т о х и т ы , с т а к и м и - т о с л о в а м и , т о ч т о т о г д а г о в о р и т ь о В е л и к и х . К а к н а з в а т ь т о г д а т о , ч т о п е л , н а п р и м е р , М а г о м а е в и м н о г и е д р у г и е ? » — п р и в о д и т и з д а н и е п р и м е р ы к о м м е н т а р и е в .

Критика в адрес Лель прозвучала и от коллег по сцене — так, исполнитель Шура намекнул, что у нее не так много песен, которые стали популярными. Правда, вскоре затем он поспешил заявить, что никогда плохо не отзывался о Лель, а все якобы сказанные им слова ему приписали журналисты.

Ранее мы писали о том, что о присвоении певице звания Заслуженного артиста резко высказалась Вика Цыганова.