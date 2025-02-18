Популярная в России блогерша решила родить ребенка в США

Популярная в России блогерша Карина Каспарянц, приехавшая в США, заявила о решении остаться на некоторое время в стране и родить там ребенка.

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Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.

« М ы р е ш и л и , ч т о в с е - т а к и о с т а н е м с я р о ж а т ь з д е с ь » , — о б ъ я в и л а К а с п а р я н ц .

Блогерша уточнила, что они с супругом сняли квартиру на несколько месяцев в США.

Каспарянц, беременная вторым ребенком, также добавила, что поначалу они с мужем планировали, что она будет рожать в Москве, и даже купили обратные билеты в Россию, однако позднее передумали. Она объяснила такое решение желанием обеспечить второму ребенку такие же возможности, как первому, который родился в США.

Ранее Каспарянц назвала минусы США. В их число блогерша включила плохие дороги, невкусные и дорогие рестораны, а также присутствие бездомных на улицах.

Каспарянц родила сына в феврале 2023 года. Блогерша рассказывала, что решилась на роды в США в том числе для того, чтобы у ее ребенка было американское гражданство. В сентябре 2024 года она сообщила, что снова беременна.