Бьянка рассказала, почему больше не будет участвовать в реалити-шоу

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) в эфире шоу «УТРО.ТНТ» рассказала, почему больше не будет участвовать в реалити-шоу. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

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Артистка была участницей шоу «Звезды в джунглях», но повторять опыт не хочет. Теперь она согласна только на проекты, где нужно петь или танцевать.

« Н е с м о т р я н а т о , ч т о я 2 5 л е т в ш о у - б и з н е с е , я о с т а л а с ь и с к р е н н и м , д о б р ы м и ч е с т н ы м ч е л о в е к о м . Я н е п р и в ы к л а , к о г д а м н о й п ы т а ю т с я м а н и п у л и р о в а т ь . И у с т а л а о т э т и х в е ч н ы х о б с у ж д е н и й , к о г д а п о с л е и с п ы т а н и й т е б я в с е о б с у ж д а ю т » , — г о в о р и т о н а .

По словам Бьянки, ей это не доставило удовольствие. В качестве обратного примера она привела песенный проект «Конфетка» с переделками композиций.

« Я о б о ж а ю ш о у « К о н ф е т к а » , Гарика Мартиросяна. Я люблю творчество, люблю что-то переделывать», — призналась певица.

В январе Бьянка призналась, что хочет встречаться с представителем одной профессии — врачом-хирургом.