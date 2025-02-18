Собчак открестилась от решившего заработать на ее имени бывшего любовника

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак открестилась от бывшего партнера, предпринимателя Умара Джабраилова. Собчак сообщила, что ее экс-любовник зарабатывает на ее имени.

« Д р у з ь я , я п р е к р а с н о о т н о ш у с ь к Умару, благодарна за его первое интервью, которое открыло просто „ящик Пандоры“ его последующих интервью, но о „чате миллионеров“, в котором я „участвую“, слышу впервые. <> Никаких договоренностей о чатах, еще и с таким странным названием, не было», — написала телеведущая в соцсетях.

Ее слова передает Starhit.

Таким образом телеведущая прокомментировала информацию о том, что Умар Джабраилов якобы создал «бизнес-чат для миллионеров». Попасть в него можно, оплатив подписку, стоимостью 1990 рублей в месяц. Предприниматель обещал, что попав в этот чат, пользователи могут стать «частью элитного сообщества и открыть новые горизонты в мире большого бизнеса».

Умар Джабраилов сообщал, что работать над чатом ему помогла целая «звездная команда», включая саму Ксению Собчак. Сама телезвезда эту информацию опровергла.

Несколько лет назад откровенный разговор с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак помог бизнесмену, бывшему сенатору от Чечни и экс-кандидату в президенты России Умару Джабраилову вернуться в центр внимания СМИ. С тех пор он не только активно дает интервью, но и осваивает инфобизнес.

Ранее Ксения и Умар признавались, что были в отношениях несколько лет назад. Она влюбилась в него в 19 лет, когда ему было 40.