Бейонсе и Jay-Z пожаловались на угрозы жизни

Американский рэпер Jay-Z (Джей-Зи, настоящее имя Шон Картер) пожаловался на угрозы жизни ему и его жене — певице Бейонсе. Об этом пишет The Sun со ссылкой на иск рэпера к адвокату Тони Базби.

По словам 55-летнего артиста, ему начали угрожать после того, как Базби представил иск с обвинениями рэпера в изнасиловании 13-летней девочки. В иске Базби говорилось, что Jay-Z и его коллега-рэпер Шон «Дидди» Комбс напали на девушку на вечеринке MTV Video Music Awards 2000 года.

« К о м м е н т а р и и в с о ц и а л ь н ы х с е т я х в о т в е т н а п у б л и ч н ы е з а я в л е н и я г - н а Б а з б и о б о м н е и о б в и н е н и я п р о т и в м е н я п р и ч и н и л и м н е в р е д . Н а п р и м е р , л ю д и г о в о р и л и : « Я н е м о г у д о ж д а т ь с я , п о к а т ы п р и с о е д и н и ш ь с я к ( К о м б с у ) в т ю р ь м е » . П о т о м в а д у » . В д р у г и х к о м м е н т а р и я х м е н я о б в и н я л и в т о м , ч т о я « с а т а н и с т » , « т о р г о в е ц л ю д ь м и » , « т е р р о р и с т » и « м о н с т р » , н а з ы в а л и м е н я с л о в о м н а б у к в у « Н » и у г р о ж а л и н а с и л и е м п р о т и в м е н я и м о е й ж е н ы , в к л ю ч а я у г р о з ы ж и з н и » , — г о в о р и т с я в и с к е Картера.

Иск против Картера подали в декабре, 15 февраля анонимная обвинительница отказалась от претензий к рэперу. Jay-Z уверен, что обвинения Базби специально приурочил к премьере фильма «Муфаса: Король Лев», где сыграла их с Бейонсе дочь, чтобы причинить артисту наибольшие неудобства.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.