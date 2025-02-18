Лолита Милявская прокомментировала срыв концертов

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с сайтом Daily Storm, что не переживает из-за массовой отмены своих концертов в России.

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« Я в с ю ж и з н ь з н а л а , ч т о е с л и р а с с ч и т ы в а т ь н а п е н с и ю , т о л у ч ш е с р а з у в м о р г . П о э т о м у н е т р а т и л а д е н ь г и н и к у д а , к р о м е р а б о ч и х р а с х о д о в » , — з а я в и л а и с п о л н и т е л ь н и ц а .

Лолите также помогает эмоционально не реагировать на отмену концертов философия стоицизма. Артистка призналась, что начинает свой день с просмотра 10-минутной лекции на эту тему на YouTube.

« В ы н е п о в е р и т е , н о н а с т р о е н и е п р е к р а с н о е , п о т о м у ч т о л ю б и м ы е з р и т е л и п и ш у т о г р о м н о е к о л и ч е с т в о с л о в п о д д е р ж к и ! < … > Ц а р ь С о л о м о н в с е с к а з а л у ж е в I в е к е д о н а ш е й э р ы : « И э т о п р о й д е т ! » — з а я в и л а о н а .

Певица удивилась, что в России существует невероятное количество фондов, которые пишут на нее доносы. В Томске, отметила она, организовали сбор подписей против нее в храме. Отмене ее выступлений также посодействовала военно-патриотическая организация «Друзья Чебурашки».

« [ Б о л ь ш е в с е г о о т о т м е н ы к о н ц е р т о в ] с т р а д а е т з р и т е л ь , к о т о р ы й п о д о г о в о р у о ф е р т ы п р и в о з в р а т е б и л е т о в т е р я е т 1 0 % ! А я н е с у у б ы т к и з а р е к л а м у п о г о р о д а м и с д а ч у б и л е т о в и т е х н и ч е с к и х г р у з о в » , — п о д ч е р к н у л а Лолита.

16 января стало известно, что концерт Лолиты Милявской отменили в Ульяновске. Незадолго до этого артистка сообщала, что оказалась вынуждена отменить выступление в Волгограде.