Дети Киркорова улетели из России после скандалов с участием отца

Дети Филиппа Киркорова, Алла-Виктория и Мартин, вновь отправились учиться в Дубай. Они вернулись в элитную школу, где год занятий стоит около 64 тысяч долларов.

О скором отъезде Алла-Виктория в шутливой форме рассказала на своей страничке в социальных сетях.

« Н а в а л и л а с л и ш к о м м н о г о к р и н ж а , у л е т а ю о т с ю д а » , — п о я с н и л а 1 3 - л е т н я я н а с л е д н и ц а н а р о д н о г о а р т и с т а .

Позже девочка поделилась фотографиями из школы с подписью: «Я в эти игры уже играла».

Артист ранее признавался, что его детям уже приходилось сталкиваться с нападками со стороны сверстников, когда они учились в элитной школе в Дубае. По словам певца, одним из поводов для травли дочери и сына послужила его репутация и пластические операции. В результате исполнитель хита «Цвет настроения синий» забрал Аллу-Викторию и Мартина в Москву и перевел их в новое учебное заведение.

Сам Филипп Киркоров в это время готовится к возвращению на сцену после годичного перерыва. В ближайшее время певец планирует дать концерты в Санкт-Петербурге. Это будут первые крупные выступления экс-мужа Примадонны после бойкота, связанного с его появлением на вечеринке Ивлеевой.