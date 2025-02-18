Солистка «Блестящих» лишила родительских прав похищавшего ее детей экс-возлюбленного

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова лишила родительских прав бывшего возлюбленного и отца ее детей Андрея Середу, похищавшего сыновей. Об этом певица сообщила в интервью Fametime TV.

В ноябре 2011 года Ксения отдала двоих детей отцу на выходные, однако вскоре он перестал выходить на связь и тайно перевез мальчиков в Лондон. После того как Новиковой удалось вернуть сыновей спустя девять месяцев, Середа не пытался с ними общаться. На основании того, что мужчина выписал детей из квартиры и не проявлял желания поддерживать с ними отношения, его лишили родительских прав.

« О н з а б р а л и х д л я т о г о , ч т о б ы я к н е м у в е р н у л а с ь . Е с л и б ы о н м е н я н е л ю б и л , п у с т ь и т а к о й б о л ь н о й л ю б о в ь ю , я б ы н е с м о г л а п р и е х а т ь и з а б р а т ь и х » , — о б ъ я с н и л а Ксения, добавив, что никогда не говорила сыновьям плохого об их отце.

По словам артистки, спустя несколько лет дети начали общаться с Середой, однако это длилось недолго.

«Андрей вытворил такую вещь, о которой я не буду рассказывать. Мальчики больше не хотели с ним видеться. Мне очень жаль, что все это выпало на долю ребят», — рассказала певица.

Ранее Новикова заявила, что не планирует выходить замуж и выразила негативное отношение к пиару на личной жизни, сказав, что не понимает, зачем люди афишируют свои отношения.