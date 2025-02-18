Россияне негодуют из-за возвращения обедневшего Алексея Кортнева

Уехавший с начала СВО за границу лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев вернулся в Россию. 58-летнего музыканта и остальных участников коллектива заметили в аэропорту Шереметьево 11 февраля.

О возвращении музыкантов сообщил один из подписчиков пранкера Соряна. По словам автора публикации, Кортнев приехал в Москву ради заработка — концерты группы не пользуются особым успехом за границей. После чего, скорее всего, он снова покинет Россию.

Поклонники звезды не простили его отъезда из России. Многие начали критиковать лидера коллектива, вернувшегося в Москву ради собственной выгоды.

« И м т у т м е д о м н а м а з а н о ч т о л и ? » ; « Е щ е э т о г о к л о у н а т у т н е х в а т а л о » ; « П л ю н у л в к о л о д е ц , и з к о т о р о г о п и л » , — п и ш у т р а з г н е в а н н ы е р о с с и я н е .

Напомним, в 2022 году Алексей Кортнев уехал в США после ряда антироссийских высказываний, однако вскоре вернулся из-за полного отсутствия спроса на концерты за рубежом. В России мероприятия с его участием отменяют по требованию общественников. Ради заработка музыкант регулярно менял названия своей группы. Например, пытался выступать под псевдонимами «Несjazzный Случай», «неЧастый случай» и «Частный случай», но и это ему не помогло.

Недавно мы писали, что артист готов петь 45-90 минут на частных вечеринках за 500 тысяч рублей. При этом выступление группы «Несчастный случай» в полном составе обойдется уже в 1,2 миллиона рублей.