Анна Калашникова выставила на продажу квартиру за 25 млн рублей

Певица Анна Калашникова сообщила в беседе с mk.ru, что выставила на продажу жилье.

Калашникова продает двухкомнатную квартиру площадью 43 квадратных метра за 25 миллионов рублей. Артистка объяснила, что распродает недвижимость для покупки новой. Она хочет приобрести квартиру в Москве и в Дубае. Певица также курирует ремонт в своей дубайской квартире и выставила на продажу недвижимость в Испании.

Как уточнила Калашникова, она не планирует продавать свою шестикомнатную квартиру в 300 квадратных метров. Певица продолжает в ней жить. Она доделывает ремонт на балконе и обустраивает интерьер.

« Э т о м о е н о в о е г н е з д ы ш к о о ч е н ь б о л ь ш о е и у ю т н о е , я с т а р а ю с ь о б у с т р о и т ь к а ж д ы й у г о л о к п о д с е б я и п о д м о е г о с ы н а . З д е с ь у м е н я о ч е н ь у д о б н о : о г р о м н а я г а р д е р о б н а я , о к о т о р о й я м е ч т а л а м н о г о л е т , г д е х р а н я т с я в с е м о и к о н ц е р т н ы е к о с т ю м ы . В э т у к в а р т и р у я в л о ж и л а о ч е н ь м н о г о д у ш и и ф и н а н с о в » , — п о д е л и л а с ь и с п о л н и т е л ь н и ц а .

Калашникова призналась, что пытается искать покупателей как в сети, так и через знакомых.