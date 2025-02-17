Лисовец подтвердил обнаружение у себя онкологии

Лисовец подтвердил, что у него диагностировали рак
Стилист Владислава Лисовец подтвердил, что у него диагностировали онкологию, сейчас он проходит курс лечения. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.
Ранее в интернете появилась информация о том, что у Лисовца диагностировали рак четвертой стадии. Причем болезнь у стилиста обнаружили еще осенью 2024 года.
«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы», — написал он.
Также Лисовец поблагодарил за пиар, отметив, что болеет всю свою жизнь и с «гордостью и принятием проживает свою лучшую жизнь со всеми ее сюрпризами».
«Лучше постоянно, регулярно проверяйте свое здоровье. Не бойтесь! И еще, слушайте свой организм, он всегда сигнализирует и дает знаки, а дальше упорно пытайтесь понять, есть ли проблема и где она засела. Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел. Делайте все, чтобы в самом начале найти проблему. Обходите разных врачей, перепроверяйте», — добавил стилист.
По его словам, медицина в России «сильная» и врачи сделают «все возможное, чтобы пациенты были здоровы».
В заключение Лисовец поблагодарил поклонников за любопытство, беспокойство, позитив и переживания. Он отметил, что ему приятно чувствовать, что он не один.