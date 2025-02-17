Лисовец подтвердил обнаружение у себя онкологии

Стилист Владислава Лисовец подтвердил, что у него диагностировали онкологию, сейчас он проходит курс лечения. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Ранее в интернете появилась информация о том, что у Лисовца диагностировали рак четвертой стадии. Причем болезнь у стилиста обнаружили еще осенью 2024 года.

« П р о б л е м а д е й с т в и т е л ь н о е с т ь , т у т я с к р ы в а т ь н е б у д у , н о п о с м о т р и т е н а м е н я , н а п о с т ы и п о с л е д н и е п о е з д к и — в с е н е т а к п л о х о , к а к п и ш у т и к а к н е к о т о р ы м х о т е л о с ь б ы » , — н а п и с а л о н .

Также Лисовец поблагодарил за пиар, отметив, что болеет всю свою жизнь и с «гордостью и принятием проживает свою лучшую жизнь со всеми ее сюрпризами».

« Л у ч ш е п о с т о я н н о , р е г у л я р н о п р о в е р я й т е с в о е з д о р о в ь е . Н е б о й т е с ь ! И е щ е , с л у ш а й т е с в о й о р г а н и з м , о н в с е г д а с и г н а л и з и р у е т и д а е т з н а к и , а д а л ь ш е у п о р н о п ы т а й т е с ь п о н я т ь , е с т ь л и п р о б л е м а и г д е о н а з а с е л а . К р о в ь , к о л о н о с к о п и я , К Т , М Р Т , о н к о м а р к е р ы , о с о б е н н о е с л и в р о д у к т о - т о б о л е л . Д е л а й т е в с е , ч т о б ы в с а м о м н а ч а л е н а й т и п р о б л е м у . О б х о д и т е р а з н ы х в р а ч е й , п е р е п р о в е р я й т е » , — д о б а в и л с т и л и с т .

По его словам, медицина в России «сильная» и врачи сделают «все возможное, чтобы пациенты были здоровы».

В заключение Лисовец поблагодарил поклонников за любопытство, беспокойство, позитив и переживания. Он отметил, что ему приятно чувствовать, что он не один.