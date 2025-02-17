Звезда «Дома-2» сделал пластику у Хайдарова

Бывший участник шоу «Дом-2», блогер и бизнесмен Антон Гусев сделал пластическую операцию в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе пластического хирурга.

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Гусеву сделали блефаропластику и эндоскопическую подтяжку лба. Блогер обратился к специалистам с целью убрать «уставший взгляд и тяжелый вид». Он заявил, что его не смутили скандалы вокруг клиники. Он остался доволен результатами. Операция длилась шесть часов. На данный момент экс-участник «Дома-2» проходит реабилитационные процедуры.

« М е н я н е с м у т и л о п р и й т и с ю д а с н о в а , н е с м о т р я н а т о , ч т о п р е к р а щ а л а с ь д е я т е л ь н о с т ь к л и н и к и . К о г д а х и р у р г и е г о к л и н и к а д о с т и г а ю т к а к о г о - т о о п р е д е л е н н о г о у с п е х а , в с е г д а и д е т к р и т и к а . Я к э т о м у а д е к в а т н о о т н о ш у с ь . М е н я э т о н и к а к н е с м у т и л о » , — п о д е л и л с я б и з н е с м е н .

Гусев отметил, что это уже вторая операция в клинике. Первую он делал в прошлом году. Вторая процедура стала завершающим этапом после первой.