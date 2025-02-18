Анастасия Решетова призналась, что ее дразнили из-за высокого роста

Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в своем Telegram-канале пост, который посвятила своему росту. Оказывается, в детстве будущая модель сильно комплексовала из-за него. В школе она подвергалась издевательствам со стороны сверстников.

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По словам Анастасии, ей даже приходилось горбиться, чтобы скрыть свой высокий рост и быть как остальные. В итоге это привело к плачевным последствиям в виде сутулости и искривления.

« Э т о с е й ч а с я п о н и м а ю , ч т о в ы с о к и е д е в у ш к и в е л и к о л е п н ы , н о в д е т с т в е о ч е н ь с и л ь н о г о р б и л а с ь , ч т о б ы х о т ь к а к - т о с к р ы т ь с в о й р о с т » , — н а п и с а л а Решетова.

Чтобы исправить эти нюансы во внешности, девушка начала заниматься растяжкой. Благодаря ей, как отмечает модель, удалось стать гибкой и более расслабленной в движения.

Ранее Решетова публично уколола певицу Алсу на своем дне рождения. Между знаменитостями в 2024 году разгорелся скандал.