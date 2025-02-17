Муцениеце рассказала о первой за несколько месяцев встрече с сыном

Актриса Агата Муцениеце рассказала, как случайно встретила в магазине сына, который живет с ее бывшим мужем Павлом Прилучным. Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Агата сообщила, что после концерта ее нового бойфренда Петра Дранги они заехали в супермаркет, где увидели Тимофея.

« П р е д с т а в л я е т е , т а к б ы в а е т , п р о с т о в м а г а з и н е в с т р е т и л и с ь . Н е м о г у с к а з а т ь , ч т о о н м н е г о в о р и л ч т о - т о п р и я т н о е . В о о б щ е с т р а н н о э т о , в с е - т а к и м а л ь ч и к … Л а д н о , н е б у д е м о г р у с т н о м » , — п р и з н а л а с ь п о д п и с ч и к а м М у ц е н и е ц е .

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце рассказала о нежелании 12-летнего сына Тимофея общаться с ней. Сейчас молодой человек проживает с папой.