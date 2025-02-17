Шарапова раскрыла тайны советских телеведущих

Известная российская телеведущая Арина Шарапова, отмечающая 30-летний юбилей на Первом канале, поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры и необычных традициях старших коллег. Оказалось, что советские дикторы верили в приметы и использовали булавки для защиты от сглаза.

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Шарапова рассказала, что когда пришла на телевидение, дикторы Вера Шебеко и Валентина Леонтьева советовали ей прятать булавки под одежду.

« У м е н я б ы л ш о к , к о г д а к о м м у н и с т ы , с о с т о я в ш и е в п а р т и и , в д р у г з а г о в о р и л и о б у л а в к а х . К о н е ч н о , я и х н е н о с и л а и н е с о б и р а ю с ь . Я ч е л о в е к в е р у ю щ и й , и м о л и т в а , в м е с т е с в н у т р е н н е й в е р о й в с е б я , р а б о т а ю т с и л ь н е е л ю б ы х б у л а в о к » , — о т м е т и л а т е л е в е д у щ а я .

Помимо этого, Арина Шарапова вспомнила, как начинала свою карьеру в 90-х, когда российское телевидение переживало серьезные кадровые перемены. Тогда она неожиданно получила предложение от Олега Попцова и стала одним из новых лиц эфира.

Также телеведущая рассказала о своем новом проекте, включающем серию документально-игровых фильмов о значимых личностях страны. По ее словам, одной из главных задач проекта является сохранение исторической памяти и культурного наследия России.

Несмотря на длительный путь в профессии, Арина Шарапова остается востребованной и активной, продолжая работать над телевизионными и образовательными проектами.