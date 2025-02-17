«Булавки от сглаза»: Арина Шарапова раскрыла тайны советских телеведущих
Известная российская телеведущая Арина Шарапова, отмечающая 30-летний юбилей на Первом канале, поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры и необычных традициях старших коллег. Оказалось, что советские дикторы верили в приметы и использовали булавки для защиты от сглаза.
Шарапова рассказала, что когда пришла на телевидение, дикторы Вера Шебеко и Валентина Леонтьева советовали ей прятать булавки под одежду.
«У меня был шок, когда коммунисты, состоявшие в партии, вдруг заговорили о булавках. Конечно, я их не носила и не собираюсь. Я человек верующий, и молитва, вместе с внутренней верой в себя, работают сильнее любых булавок», — отметила телеведущая.
Помимо этого, Арина Шарапова вспомнила, как начинала свою карьеру в 90-х, когда российское телевидение переживало серьезные кадровые перемены. Тогда она неожиданно получила предложение от Олега Попцова и стала одним из новых лиц эфира.
Также телеведущая рассказала о своем новом проекте, включающем серию документально-игровых фильмов о значимых личностях страны. По ее словам, одной из главных задач проекта является сохранение исторической памяти и культурного наследия России.
Несмотря на длительный путь в профессии, Арина Шарапова остается востребованной и активной, продолжая работать над телевизионными и образовательными проектами.