Лисовец рассказал о реакции близких на новость о раке

Стилист и телеведущий Влад Лисовец снова вышел на связь в Telegram после того, как накануне подтвердил информацию о диагностированном ему раке.

Лисовец начал с новости о том, что вернул себе канал в мессенджере и собирается активнее его вести, делясь с поклонниками новостями.

« Т е п е р ь у н а с е с т ь с в о й о с т р о в о к п о з и т и в а . П о с л е т а к о г о с л о ж н о г о д н я — о с о б е н н о т я ж е л ы м о н о к а з а л с я д л я м о е й 8 0 - л е т н е й м а м ы — ч и т а ю и н а д у ш е о ч е н ь т р о г а т е л ь н о » , — н а п и с а л с т и л и с т .

Телеведущий также поблагодарил фанатов за поддержку и подытожил пост фразой: «Вот это и есть настоящее лечение словом».

Лисовец не вышел на связь после новости о неизлечимой болезни

17 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Владу Лисовцу диагностировали рак четвертой стадии. Позднее стилист подтвердил появившуюся в СМИ информацию. Он также уверил, что чувствует себя не так плохо, как «некоторым хотелось бы».

Также Лисовец призвал слушать свой организм, регулярно проверять свое здоровье и не бояться обращаться к врачам. Он посоветовал сдать кровь на анализы, сделать колоноскопию, КТ, МРТ, проверить онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел.