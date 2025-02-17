Концерты Киркорова в Петербурге оказались под угрозой отмены

Правозащитная группа «Радетель» обратилась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой отменить концерты известного певца Филиппа Киркорова. Аналогичную просьбу общественники направили в комитет культуры города, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Ранее Киркоров объявил о возвращении на сцену после года отсутствия и анонсировал два концерта в Петербурге.

В обращении активисты назвали творчество артиста «в значительной степени деструктивной идеологией».

Правозащитники напомнили о том, что исполнитель участвовал в скандальной «голой вечеринке», позволил себе оскорбить чувства верующих на концертах в 2022 году.

Кроме того, представители группы упомянули «пропаганду разврата, девиантного поведения и алкоголизма».