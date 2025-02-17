«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова назвала ставшую причиной издевок в школе особенность тела. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

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29-летняя манекенщица рассказала, что в учебном заведении ее дразнили из-за высокого роста. Также она отметила, что по данной причине начала сутулиться и приобрела комплекс по поводу внешности.

« Э т о с е й ч а с я п о н и м а ю , ч т о в ы с о к и е д е в у ш к и в е л и к о л е п н ы , н о в д е т с т в е о ч е н ь с и л ь н о г о р б и л а с ь , ч т о б ы х о т ь к а к - т о с к р ы т ь с в о й р о с т » , — з а я в и л а з н а м е н и т о с т ь .

Впоследствии Решетова занялась стретчингом, чтобы исправить осанку, а также попыталась решить упомянутую психологическую проблему.

« К а к в и д и т е , т е п е р ь в м о е м г а р д е р о б е е с т ь т у ф л и н а к а б л у к е и м е н я с о в е р ш е н н о н е с м у щ а е т м о й р о с т — 1 8 0 с а н т и м е т р о в » , — р е з ю м и р о в а л а а в т о р п о с т а .

В ноябре 2024 года Анастасия Решетова раскрыла секреты стройности.