Рэпера Noize MC снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы назначил штраф уехавшему из России музыканту Ивану Алексееву (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), более известному под псевдонимом Noize MC, за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.

Алексеева признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Суд назначил артисту наказание в размере 45 тысяч рублей. Отмечается, что это четвертый подобный штраф.

Ранее сообщалось, что Noize MC грозит новый штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иноагентов.