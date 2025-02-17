Серябкина раскрыла правду о расставании с Фадеевым

Певица Ольга Серябкина высказалась о прекращении работы с продюсером Максимом Фадеевым. Она заявила — их расставание было настолько красивым, насколько это возможно. Но сейчас они не общаются.

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Долгие годы Ольга выступала в составе группы Serebro, которую раскручивал Фадеев. Ходили слухи, что у композитора с солисткой роман, но они не получили подтверждения. Тем не менее артистов всегда связывали довольно теплые дружеские отношения, благодаря чему уход Серябкиной из коллектива прошел без скандалов.

« К о г д а м ы р а з о ш л и с ь , м н е п р и ш л о с ь у ч и т ь с я з а н о в о б ы т ь м у з ы к а н т о м , п о т о м у ч т о я р а б о т а л а с 1 9 л е т т о л ь к о с н и м в т а н д е м е » , - р а с с к а з а л а п е в и ц а в ш о у « Д е р з к а я г о т о в к а » .

По признанию Ольги, сейчас с Фадеевым ее ничего не связывает. Однако она не против вновь начать общаться. Правда, уже без рабочих моментов.