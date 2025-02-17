Ксения Новикова лишила родительских прав экс-мужа, который похищал ее сыновей

Певица Ксения Новикова заявила, что лишила родительских прав бизнесмена Андрея Середу, с которым со скандалом рассталась в 2011 году. Мужчина похитил сыновей и даже после того, как вернул их матери, не смог наладить с ними отношения.

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По словам Новиковой, бывший забрал мальчиков для того, чтобы не расставаться с возлюбленной. Однако его план провалился. Долгое время после этого похищения артистка продолжала бояться, что Андрей вновь заберет у нее детей.

« О н и с е й ч а с н е о б щ а ю т с я , у Андрея, видимо, обида. Я ничего плохого про папу им не говорила. Я очень переживала, когда Мирону было 10 лет, думала, что бывший повторно украдет сыновей, а потом заставит их сказать в суде, что они хотят жить с папой», - поделилась Новикова в интервью Fametime TV c Лаурой Джугелией.

Оказалось, что солистка «Блестящих» никому не рассказывала, но занималась лишением родительских прав бывшего избранника. И в итоге ей это удалось. Сейчас у сыновей Ксении двойная фамилия, и они ничего не хотят знать об отце. Артистка призналась, что Андрей Середа совершил какой-то непростительный поступок, но в подробности вдаваться не стала.

« Б ы л а о ч е н ь о т в р а т и т е л ь н а я с и т у а ц и я . М н е о ч е н ь ж а л к о , ч т о т а к в ы ш л о в ж и з н и , ч т о н а д о л ю р е б я т в ы п а л о в с е э т о . Н о е с л и м н е с у ж д е н о б ы т ь м а м о й т а к и м о б р а з о м , з н а ч и т , т а к и б у д е т » , - о т м е т и л а Ксения Новикова.

Ранее Ксения Новикова рассказала о воспитании сыновей.