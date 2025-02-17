Лидер группы «Ногу свело!» Покровский* получил первый иноагентский штраф

Таганский суд Москвы принял решение оштрафовать на 45 тысяч рублей лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* за отсутствие плашки иноагента при публикациях в интернете. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет РИА Новости.

В 2022 году Покровский* вместе с семьей уехал в Соединенные Штаты. В настоящее время он живет в купленном в ипотеку таунхасе в Нью-Йорке. Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года, он пытался оспорить это решение, но получил отказ.

Сегодня суд назначил Покровскому* наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей. Это первый протокол, составленный на музыканта за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.

Ранее стало известно, что лидер группы «Ногу свело!» погасил долг по налогам в России, чтобы приставы не изъяли его квартиру в Москве.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.