Прикованный к коляске Оззи Осборн раскрыл детали нового концерта с Black Sabbath

Прикованный к коляске британский рок-музыкант Оззи Осборн раскрыл детали нового концерта-воссоединения с его экс-группой Black Sabbath. 76-летнего артиста цитирует Billboard.

По словам Осборна, он не сможет отыграть запланированный на июль концерт «Back to the Beginning» целиком,

« Я н е п л а н и р у ю в ы с т у п а т ь с B l a c k S a b b a t h п о л н о ц е н н о , н о с ы г р а ю с н и м и н е б о л ь ш и е о т р ы в к и . Я д е л а ю т о , ч т о м о г у , т а м , г д е м н е к о м ф о р т н о » , — с к а з а л о н .

Музыкант отметил, что не оставляет попыток встать на ноги и все еще активно занимается собственными делами.

Недавно жена артиста Шэрон рассказала, что он больше не может ходить из-за болезни Паркинсона, которую ему диагностировали в 2003 году.

Концерт пройдет 5 июля в английском городе Бирмингеме.