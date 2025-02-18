Прикованный к коляске Оззи Осборн раскрыл детали нового концерта с Black Sabbath

Прикованный к коляске британский рок-музыкант Оззи Осборн раскрыл детали нового концерта-воссоединения с его экс-группой Black Sabbath. 76-летнего артиста цитирует Billboard.
По словам Осборна, он не сможет отыграть запланированный на июль концерт «Back to the Beginning» целиком,
«Я не планирую выступать с Black Sabbath полноценно, но сыграю с ними небольшие отрывки. Я делаю то, что могу, там, где мне комфортно», — сказал он.
Музыкант отметил, что не оставляет попыток встать на ноги и все еще активно занимается собственными делами.
Недавно жена артиста Шэрон рассказала, что он больше не может ходить из-за болезни Паркинсона, которую ему диагностировали в 2003 году.
Концерт пройдет 5 июля в английском городе Бирмингеме.