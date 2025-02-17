Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов продолжают процесс раздела своего многомиллионного общего имущества, начавшийся в прошлом году. Как сообщил в понедельник, 17 февраля, «СтарХит», артистка стремится получить максимальную выгоду от развода и подала несколько исков против бывшего мужа.

Алсу пыталась добиться запрета на выезд Абрамова из страны, но ее команде не удалось представить достаточных доказательств необходимости этого ограничения, и иск был отклонен.

Однако певице удалось добиться успеха в другом вопросе. Ее юристы смогли добиться наложения ареста на недвижимость Абрамова. Этот арест распространяется на несколько объектов, купленных бизнесменом в период с 2023 по 2024 год и зарегистрированных на третьих лиц. Теперь эта собственность тоже считается совместной и подлежит разделу.

Известно, что первоначально Ян Абрамов предложил Алсу урегулировать все вопросы мирным путем. Он был готов передать ей 2,5 миллиарда рублей и продолжить оказывать финансовую поддержку после развода. Но певица отказалась от предложения и предпочла решать все через суд, сообщается на сайте.

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Еще 27 мая 2024 года стало известно, что Алсу и Абрамов подали заявление на развод. Также сообщалось, что они не живут вместе более полугода. После певица Наталья Штурм назвала имя разлучницы, которая увела супруга Алсу из семьи.