Лисовец не вышел на связь после новости о неизлечимой болезни

52-летний стилист Влад Лисовец не вышел на связь после новости про рак. Встревоженные поклонники попросили Влада прокомментировать слухи.

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17 февраля в СМИ появилась новость о том, что Влада могут признать неизлечимо больным. Якобы в 2024 году у него выявили рак в запущенной форме. Представители стилиста не комментировали слухи, молчит и сам Лисовец, чем не на шутку обеспокоил поклонников. Россияне выразили надежду, что новость окажется неправдивой, и пожелали стилисту здоровья.

Стилиста Лисовца могут признать неизлечимо больным

« Э т о п р а в д а , ч т о у в а с Влад обнаружили онкологию, СМИ пишут? Напишите или опровергните, народ хочет знать. Даже не знаю, что сказать, не имея достоверной информации. Но пожелание крепкого здоровья никогда не лишне. Очень надеюсь, что это неправда», — пишут поклонники.

Несмотря на просьбы фолловеров, Влад так и не вышел на связь.