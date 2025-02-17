Актер Алексей Чадов пробует себя и как режиссер, и как сценарист, и как продюсер. Недавно он угодил в скандал.

Алексей Чадов выпустил фильм «За ВДВ» — в прокате он носит название «За Палыча!» совместно с продюсером Максимом Боевым. Партнеры должны были разделить прибыль пополам. Однако случилось непредвиденное.

Чадов судится с Боевым. Актер отвечал за сценарий, нашел средства на съемки, а также занимался всеми организационными задачами. Боев же передал производство картины фирме, директором которой является его супруга.

Теперь Алексей винит Максима в том, что ему не выплатили миллионы.

« М о й б ы в ш и й п а р т н е р п о ф и л ь м у Максим Боев обманным путем и путем наглой лжи пытается уклониться от обязанностей исполнения партнерского договора между нами. Сейчас идет судебное разбирательство», — заявил Чадов.

Как пишет «КП», Боев должен актеру 75 миллионов рублей. Боев подал иск, в котором потребовал расторгнуть партнерский договор с Чадовым. Он вместе с супругой заявил, что «За ВДВ» и «За Палыча!» — разные картины. Мол, во всех документах фигурирует именно первое название.

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