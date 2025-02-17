Актер Никита Джигурда устроил скандал в поликлинике. Он поругался с другим мужчиной, который стоял в очереди.

Соответствующие кадры 17 февраля привел Telegram-канал «Светские хроники».

« Я н а « Г о с у с л у г а х » р е г и с т р и р о в а л с я . Я в о о б щ е б е з о ч е р е д и м о г у » , - н а к р и ч а л м у ж ч и н а н а а к т е р а .

В ответ Джигурда заявил: «Какие тут очереди, я стою в очереди. Ботаник пришел сюда и качает права».

Затем мужчина назвал актера Чубакка, после чего тот не выдержал и произнес: «Пошел отсюда».

Никита Джигурда признан угрозой национальной безопасности Украины

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал про гонорары Джигурды. По его словам, знаменитость получает от 800 тыс. рублей за выступление на частных мероприятиях.