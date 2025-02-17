Актер и певец Грув умер незадолго до своего дня рождения

Ушел из жизни американский актер и певец, известный как Грув. Настоящее имя рэпера - Джин Аллен (Gene Groove Allen).

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Портал Deadline сообщает, что артист скончался у себя дома в Мэриленде в среду. Детали не разглашаются. Смерть подтверждена членами семьи.

26 февраля музыкант должен был отмечать свой очередной день рождения. При этом данные о его возрасте разнятся: по разным источникам, Груву на момент смерти было либо 60 лет, либо 62 года.

Джин Аллен родился в Нью-Йорке. В 1980-1990-х был участником проектов The Uptown Crew и Groove B. Chill. В 1990-м дебютировал на экране - в негритянской музыкальной комедии "Домашняя вечеринка". В 1991-и появился в сиквеле.

Снялся в "Бумеранге" с Эдди Мерфи и Холли Берри и в байопике о Тине Тернер 1993-го "На что способна любовь", после чего покинул шоу-бизнес.