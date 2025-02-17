Бари Алибасов пропустил вечер памяти экс-солиста «На-На» Левкина

Продюсер Бари Алибасов пропустил вечер памяти экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Вместо этого артист передал белые розы вдове певца Марине. Об этом пишет StarHit и публикует соответствующие кадры.

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14 февраля в «Есенин-центре» в Москве состоялся благотворительный концерт, посвященный ушедшему из жизни Владимиру Левкину. На вечере памяти артиста собрались его дети, вдова, младшая сестра Ирина, а также друзья и единомышленники — Ирина и Настя Грибулины, Юлия Проскурякова, Леся Ярославская, Игорь Корнилов и многие другие. Однако в зрительном зале и на сцене так и не появился продюсер группы Бари Алибасов, с которым у певца при жизни были конфликты.

В финале мероприятия на сцену неожиданно вышла женщина и вручила Марине Левкиной букет белых роз. Как оказалось, цветы передал Бари Алибасов, который не смог присутствовать на концерте, но, судя по всему, забыл все обиды прошлого.

« Ж а л ь , ч т о н е п р и ш е л с а м , н о п р о с т и м д е д у ш к у . Я л ю б я ! Н е д у м а й т е , ч т о м н е в с е р а в н о , м н е п р а в д а о ч е н ь п р и я т н о . Я з н а ю , к а к в с е п е р е ж и в а л и и с п р а ш и в а л и , к а к о т р е а г и р о в а л Бари Каримович, общаемся ли мы. Посмотрите, какой белый и чистый букет я получила сегодня от великого продюсера, который подарил нам счастливое детство, а мне — моего простого моряка Володю Левкина», — высказалась Марина Левкина, принимая букет от продюсера «На-На».

Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы певец боролся с раком лимфатической системы. Осенью 2024 года состояние артиста ухудшилось, он был госпитализирован с лейкозом и пневмонией.

Ранее сообщалось о том, что Бари Алибасов объяснил, почему не пришел на прощание с Владимиром Левкиным.