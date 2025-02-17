Звездный адвокат высказался об общении с Бари Алибасовым

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал об общении с эпатажным продюсером Бари Алибасовым. Его слова приводит сайт «Страсти».

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Известно, что Жорин давно дружит и работает с основателем группы «На-на». В 2019 году он даже помогал составить музыканту завещание.

Как признался адвокат, в настоящее время они с продюсером продолжают общаться, однако периодичность их коммуникации существенно изменилась.

« М ы в р е м я о т в р е м е н и о б щ а е м с я . С е й ч а с м е н ь ш е , п о т о м у ч т о Б а р и у ж е в з р о с л ы й ч е л о в е к с о с в о и м и з а д а ч а м и , п р о б л е м а м и . А т а к , х о р о ш и е у н а с в з а и м о о т н о ш е н и я . И в ц е л о м А л и б а с о в к р у т о й ч у в а к . П о т о м у ч т о , в о - п е р в ы х , е г о и м и д ж т а к о г о о г о л т е л о г о , н е с о в с е м а д е к в а т н о г о ч е л о в е к а н е с о о т в е т с т в у е т т о м у , к а к о й о н е с т ь н а с а м о м д е л е . О н д о с т а т о ч н о г р а м о т н ы й , п р о д у м а н н ы й , т а л а н т л и в ы й ч е л о в е к . П о н я т н о , ч т о с в о з р а с т о м о н с т а л , м я г к о г о в о р я , б о л е е с т р а н н ы м » , — в ы с к а з а л с я ю р и с т .

Жорин также подчеркнул, что его представление об отечественном шоу-бизнесе сформировалось во многом благодаря Алибасову.

« О ч е н ь м н о г и е в е щ и , и з к о т о р ы х у м е н я с л о ж и л о с ь п р е д с т а в л е н и е о т о м , ч т о т а к о е ш о у - б и з н е с , о н ( Б а р и А л и б а с о в — п р и м . « С т р а с т и » ) в с в о е в р е м я м н е н е н а в я з ч и в о о б ъ я с н я л » , — п о я с н и л о н .

Полное интервью Сергея Жорина о работе с Моргенштерном* (признан в РФ иноагентом), поражениях в суде и дружбе со звездами читайте здесь.