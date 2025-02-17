Отец актрисы Рамили Хисамовой, известной под псевдонимом Искандер, обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил помиловать осужденную за наркотики дочь. Он объяснил, что у женщины остался сын, которому нужна мама.

О просьбе Рифа Хисамова узнало ИА Регнум.

« К о г д а п р я м о й р а з г о в о р с Путиным был, я воспользовался, один звонок, второй звонок, без ответа. А потом трубку женщина взяла, я надеюсь, она передаст мою просьбу», - поделился мужчина.

Хисамов очень надеется на досрочное освобождение дочери.

« В е д ь у н е ё с ы н о с т а л с я . К а к о н б е з м а м ы ? Е м у н у ж н а м а м а р я д о м » , - р а с с у ж д а е т 8 0 - л е т н и й м у ж ч и н а .

Известно, что отец актрисы – инвалид второй группы. Мужчине тяжело в одиночку вести хозяйство. Он боится, что освобождения дочери из колонии может не дождаться.

В 2023 году Искандер задержали с наркотиками, а в 2024-м приговорили к 6,5 годам колонии. На тот момент сыну актрисы было 10 лет – она являлась единственным родителем для ребенка.