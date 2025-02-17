Уехавшую из России Юлию Ауг вырезали из нового фильма

Актрису Юлию Ауг вырезали из нового фильма, выход которого запланирован на 2025 год. Изначально было заявлено, что она появится в киноленте «Огниво против Волшебной Скважины». Однако, по данным aif.ru, зрители все-таки не увидят ее в финальной версии проекта.

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О том, что сцены с Ауг удалили из фильма, сообщила компания «ПрофиСинема». На монтаже было принято решение убрать фрагменты, в которых появлялась актриса. Вероятно, причиной послужили скандалы вокруг ее имени. Отметим, что в сказке снялись Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский. Режиссером выступил Анджей Петрас.

Юлия Ауг уехала из России после начала СВО. Она негативно высказалась о жителях страны, поэтому многие ее осудили. Тем не менее, на телевидении после этого не перестали показывать проекты с ее участием. Так, в начале 2025 года состоялась премьера сериала «Арбатские тайны», в котором сыграла Ауг.

В беседе с порталом «Страсти» глава ФПБК Виталий Бородин заявлял, что проект с участием Юлии могли показать для того, чтобы о нем больше говорили. Однако он считает это неправильным. Виталий Николаевич призывал перестать показывать на ТВ звезд, которые уехали из страны.

Ранее Юлия Снигирь раскритиковала Юру Борисова в фильме «Анора».