Лазарева* раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что ей было морально тяжело из-за объявления в международный розыск. Эмоции от введения против нее такой меры она раскрыла в беседе с каналом «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России), доступном на YouTube.

« Э м о ц и о н а л ь н о э т о п р я м о ч е н ь т я ж е л о . Д л я м е н я о ч е н ь т я ж е л о б ы л о » , — п р и з н а л а с ь т е л е з в е з д а и с р а в н и л а о б ъ я в л е н и е в р о з ы с к в Р о с с и и с п о л у ч е н и е м п р о к л я т и я о т Р о д и н ы .

Лазарева также отметила, что после возбуждения уголовного дела против нее в России она получила от испанских властей справку, согласно которой она не состоит на учете в Интерполе. По словам ведущей, такой документ они запросили вместе с адвокатом.

Ранее сообщалось, что Лазарева заявила о гонениях в России. Ведущая добавила, что ей больно из-за негативного отношения к ней россиян.

Татьяна Лазарева высказалась о возвращении в России

Перед этим стало известно, что защита подала апелляционную жалобу на приговор Лазаревой. Суд в Москве в декабре заочно приговорил телеведущую к 6,5 года лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Она не признала вину.