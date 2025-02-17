Лолита заявила о попытках сделать ее легендой на фоне отмены концертов

Певица Лолита Милявская сообщила об отмене концерта в Волгограде. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница заявила, что до этого ей пришло письмо, в котором было указано, что она должна лично собрать разрешения на выступление во всех инстанциях города до 25 февраля, иначе мероприятие, запланированное на 5 марта, будет отменено как форс-мажор.

Из-за этого Милявская приняла решение отменить концерт самостоятельно.

« В ы в о т с м о т р и т е , ч т о д е л а е т е . В ы и з п о с р е д с т в е н н о й п е в и ч к и р т о м п у т е м т р а в л и д о б и в а е т е с ь т о г о , ч т о б ы о н а с т а л а л е г е н д о й . Р а б о т а й т е е щ е в э т о м н а п р а в л е н и и » , — о б р а т и л а с ь а р т и с т к а к а к т и в и с т а м .

Ранее стало известно, что выступление Лолиты во дворце культуры «Губернаторский» в Ульяновске отменили после письма от организаторов.