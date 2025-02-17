Джазовая певица Флора Бичахчян из Екатеринбурга стала участницей отборочного тура песенного конкурса «Евровидение» в Армении. Вместе с 11 претендентами девушка боролась за право представлять страну на международном уровне, но победить ей не удалось. Эфир прошел на Общественном телевидении Армении.

По результатам голосования Флора с песней Prayer заняла восьмое место с 75 баллами. Победителем выбрали певца PARG (Паргев Варданян) — ему присудили 214 баллов. Артист выступит с песней Survivor в полуфинале «Евровидения» в Базеле (Швейцария) в мае. Гранд-финал пройдет 17 мая.

Бичахчян была участницей шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе». В последнем проекте она даже прошла в финал, восхитила Сергея Лазарева, но победителем в итоге не стала.