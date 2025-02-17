Жена Тараторкина рассказала, как он умирал от рака

Жена актера Георгия Тараторкина Екатерина Маркина рассказала о смерти супруга. Артиста не стало в феврале 2017 года. Долгое время он боролся с раком, но так и не смог излечиться.

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По словам Екатерины, муж никогда не опускал руки. Он посещал врачей и верил, что сможет поправиться. До последних дней жизни Тараторкин не уходил со сцены. Даже уже в тяжелом состоянии он продолжал выступать для зрителей.

« У н е г о б ы л а п н е в м о н и я , в ы с о к а я т е м п е р а т у р а , о н к о л о г и ч е с к и е и з м е н е н и я и м е т а с т а з ы м о щ н ы е . О н в ы р в а л с я у м е н я и з р у к и п о е х а л н а с п е к т а к л ь . М н е п о з в о н и л а Ольга Остроумова и сказала, что он никогда так не выглядел, никогда так не играл. Это был его последний спектакль», - рассказала жена актера в программе «Однажды...» на НТВ.

Маркина подчеркнула — ее муж был самым сильным человеком из всех, кого она знает. Даже врач, который занимался лечением Георгия это подмечал. Актер никогда не плакал, не жаловался, не стонал и предпочитал верить в лучшее.

« Н а в е р н о е , з н а л , ч т о н а э т о м ж и з н ь к о н ч и т с я , н о е с т ь ч т о - т о д а л ь ш е в п е р е д и » , - п о д е л и л а с ь Е к а т е р и н а .

Ранее появилась информация, что у стилиста Влада Лисовца обнаружили рак.