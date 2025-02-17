В шоу «Маска» разоблачили известную актрису в костюме Коровы

В шоу «Маска» первой разоблачили актрису Агату Муцениеце в костюме Коровы. Об этом стало известно во втором выпуске программы.

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По итогам голосования в номинацию на выбывание попали Огурчик, Коровка и Боксер. Члены жюри предполагали, что под маской Коровы скрывается Алла Михеева или Валя Карнавал, но никто из них не угадал — в костюме находилась Агата.

Актриса не стала скрывать, что расстроена выбыванием.

« У м е н я т а к и е п л а н ы б ы л и , в ы д а ж е н е п р е д с т а в л я е т е . Я т а к с т а р а л а с ь п е т ь » , — в ы с к а з а л а с ь о н а .

Регина Тодоренко, которая является бессменным членом жюри, заявила, что догадывалась, но не решалась назвать имя Агаты.

« К л я н у с ь , с м о т р и т е , п е р в а я , к т о с т о и т в с п и с к е , н о к о г о я в о о б щ е н е н а з ы в а л а ! » — з а я в и л а Регина.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце разочарована долгожданной встречей с сыном от Павла Прилучного. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Бородина раскритиковала Анну Седокову за капризы на шоу «Последний герой».