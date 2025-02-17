Бизнес российского исполнителя Григория Лепса, по данным некоторых источников, терпит значительные убытки, в связи с чем финансовое положение певца все более нестабильно, сообщает «7Дней.ru». По информации издания, начался процесс банкротства фирмы по кейтерингу, которая была учреждена артистом.

Еще одна компания под названием «Хлебосольное подворье» Григория Лепса уже на протяжении трех лет имеет нулевой доход, отмечают источники. Убытки приносят и другие компании знаменитости, например, фирма по продаже очков «Лепс-оптика» и турфирма «Алтайтревел».

В то же время певец продолжает оплачивать перелеты в Россию своей 18-летней невесте Авроре Кибе, которая сейчас учится в Лондоне. Исполнитель признался, что эти перелеты «выматывают его кошельки».

О н а в ч е р а п р и л е т е л а к о м н е . Я е е п о п р о с и л . П р а в д а , э т и п е р е л е т ы в ы м а т ы в а ю т м о и к о ш е л ь к и . Н о м ы д а в н о н е в и д е л и с ь , — о т м е т и л а р т и с т .

По данным издания, единственным прибыльным направлением остается «Продюсерский центр Григория Лепса», который в 2024 году заработал 7,4 млн рублей. Но поклонники все равно выражают опасения по поводу будущего звездной пары, предполагая, что юная невеста может столкнуться с реалиями жизни с мужчиной, имеющим миллионные долги.

Ранее Telegram-канал «Звездач» сообщил, что кейтеринг Лепса ООО «ГЛ Кейтеринг» обанкротился. По данным источника, процедуру решил ввести Арбитражный суд Москвы. Авторы поста уточнили, что компания была основана в 2018 году, но оказалась в сложной финансовой ситуации.