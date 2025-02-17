Алсу и Ян Абрамов не могут поделить многомиллиардное имущество

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов продолжают делить многомиллиардное совместно нажитое имущество. Разбирательства продолжаются с прошлого года, и пока неизвестно, когда закончатся. По информации StarHit, артистка решительно настроена получить максимальную выгоду от этого развода, поэтому завалила бывшего исками.

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Сообщается, что Алсу потребовала запретить экс-супругу покидать территорию России. При этом ее команда не предоставила доказательств, что это действительно необходимо. Поэтому ее иск был отклонен.

Зато положительное решение суда певица получила по поводу другого заявления. Ее юристы смогли добиться того, что на недвижимость Яна был наложен арест. Речь идет о нескольких объектах недвижимости, которые были куплены бизнесменом 2023–2024 годах и записаны на третьих лиц. Теперь эти дома и квартиры включены в состав совместно нажитого имущества супругами и подлежат разделу.

Напомним, что изначально Ян Абрамов предлагал разойтись Алсу мирно. Он хотел отдать ей 2,5 миллиарда рублей и был готов содержать ее после развода. Однако артистка отказалась и пошла в суд.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорары певицы Алсу.