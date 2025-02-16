Тимати похвастался пополнением коллекции автомобилей

Тимур Юнусов (известный публике под сценическим псевдонимом Тимати) сообщил, что получил прекрасный подарок – Porsche Cayenne Turbo.

« У д и в и т е л ь н а я и с т о р и я о т о м , к а к с п у с т я п о ч т и 2 0 л е т м н е в к о л л е к ц и ю в е р н у л а с ь с а м а я з н а к о в а я м а ш и н а н у л е в ы х – о р а н ж е в ы й П о р ш К а й е н Т у р б о » , — н а п и с а л р э п е р в м и к р о б л о г е .

Команда YouTube-канала JETCAR нашла старую машину рэпера, выкупила ее и привела в товарный вид. Юнусов был удивлен, тем, как хорошо сохранилось транспортное средство, пишет gazeta.ru.

Тимати рассказал, что автомобиль изначально был серого цвета

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« Я с м о т р е л н а е г о с е р ы й ц в е т , и с т а н о в и л о с ь м н е в с е т о с к л и в е е и т о с к л и в е е » , - в с п о м и н а л о н .

В итоге он перекрасил машину в яркий и позитивный оранжевый цвет.

Ранее сообщалось, что на ресторан под управлением рэперов Егора Крида и Тимати подан иск в Арбитражный суд Москвы. Иск направлен к ООО «Фест», учредителями которого являются музыканты и ресторатор Антон Пинский, а истцом выступила компания «Оптиком», занимающаяся продажей одноразовой посуды, упаковочных материалов и кухонных принадлежностей.

Предполагается, что дело связано с задолженностью за неоплаченные товары.