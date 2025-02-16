Тимати похвастался пополнением коллекции автомобилей
Тимур Юнусов (известный публике под сценическим псевдонимом Тимати) сообщил, что получил прекрасный подарок – Porsche Cayenne Turbo.
«Удивительная история о том, как спустя почти 20 лет мне в коллекцию вернулась самая знаковая машина нулевых – оранжевый Порш Кайен Турбо», — написал рэпер в микроблоге.
Команда YouTube-канала JETCAR нашла старую машину рэпера, выкупила ее и привела в товарный вид. Юнусов был удивлен, тем, как хорошо сохранилось транспортное средство, пишет gazeta.ru.
Тимати рассказал, что автомобиль изначально был серого цвета
«Я смотрел на его серый цвет, и становилось мне все тоскливее и тоскливее», - вспоминал он.
В итоге он перекрасил машину в яркий и позитивный оранжевый цвет.
Ранее сообщалось, что на ресторан под управлением рэперов Егора Крида и Тимати подан иск в Арбитражный суд Москвы. Иск направлен к ООО «Фест», учредителями которого являются музыканты и ресторатор Антон Пинский, а истцом выступила компания «Оптиком», занимающаяся продажей одноразовой посуды, упаковочных материалов и кухонных принадлежностей.
Предполагается, что дело связано с задолженностью за неоплаченные товары.