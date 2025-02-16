Рома Жуков пообещал заплатить 100 тысяч рублей за сбежавшего кота

Певец Рома Жуков пообещал заплатить 100 тысяч рублей за поимку сбежавшего кота
Певец Рома Жуков пообещал заплатить 100 тысяч рублей за поимку сбежавшего кота. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!».
Музыкант Рома Жуков рассказал журналистам, что из его дома в Подмосковье сбежал кот по кличке Марсель. Как рассказал артист, все случилось во время ремонта в ванной. Несмотря на то, что музыкант запретил рабочим открывать двери в доме, они открыли окно, через которое и убежал питомец.
«Он, видимо, спрыгнул с третьего этажа и все — пропал. Его, конечно, могли украсть, потому что видно, что дорогая кошка. От четырех тысяч евро и выше. И сидят молчат», — рассказал он.
По словам Жукова, потерявшийся Марсель в своей родословной имеет диких котов.
«Это камышовый кот, камышовая рысь. Папа у него камышовый кот, настоящий, дикий, который на болотах живет. За змеями охотится, за утками», — признался он.
Жуков объявил о вознаграждении для нашедших кота — он пообещал заплатить до 100 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, что жена Ромы Жукова рассказала о ссорах с певцом.