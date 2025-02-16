Рома Жуков пообещал заплатить 100 тысяч рублей за сбежавшего кота

Певец Рома Жуков пообещал заплатить 100 тысяч рублей за поимку сбежавшего кота. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!».

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Музыкант Рома Жуков рассказал журналистам, что из его дома в Подмосковье сбежал кот по кличке Марсель. Как рассказал артист, все случилось во время ремонта в ванной. Несмотря на то, что музыкант запретил рабочим открывать двери в доме, они открыли окно, через которое и убежал питомец.

« О н , в и д и м о , с п р ы г н у л с т р е т ь е г о э т а ж а и в с е — п р о п а л . Е г о , к о н е ч н о , м о г л и у к р а с т ь , п о т о м у ч т о в и д н о , ч т о д о р о г а я к о ш к а . О т ч е т ы р е х т ы с я ч е в р о и в ы ш е . И с и д я т м о л ч а т » , — р а с с к а з а л о н .

По словам Жукова, потерявшийся Марсель в своей родословной имеет диких котов.

« Э т о к а м ы ш о в ы й к о т , к а м ы ш о в а я р ы с ь . П а п а у н е г о к а м ы ш о в ы й к о т , н а с т о я щ и й , д и к и й , к о т о р ы й н а б о л о т а х ж и в е т . З а з м е я м и о х о т и т с я , з а у т к а м и » , — п р и з н а л с я о н .

Жуков объявил о вознаграждении для нашедших кота — он пообещал заплатить до 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что жена Ромы Жукова рассказала о ссорах с певцом.