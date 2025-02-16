Чурикова разъяснила казус с уходом Гагариной из «Голоса»

Яна Чурикова опровергла информацию, что певица Полина Гагарина покинула из шоу «Голос». Сообщалось, что певица встала и ушла после того, как участница проекта отказалась вот нее как от наставницы. На последних кадрах выпуска видно, что одно кресло действительно осталось пустым, пишет gazeta.ru.

Чурикова разъяснила казус с уходом Гагариной из «Голоса»
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Чурикова объяснила, что это произошло из-за склеек шоу.

«Сегодня в рубрике #искусствозаголовка столкнулись Умение коллег делать события из ничего vs. Умение нашего шеф-редактора Саши Подъяпольского делать правильные склейки. ИМХО, победил Саша», заявила Яна.

По словам Чуриковой, Полина всего лишь устала сидеть и со словами «не могу больше» встала, чуть размялась и вернулась, поскольку нужно было продолжать съемку.

Ранее телеведущая Яна Чурикова призналась, что в школе прогуливала уроки физкультуры, зато теперь регулярно занимается спортом для стройности фигуры. Телеведущую печалит, что с годами все труднее удерживать форму. Если раньше осанка была отличительной чертой Яны, то теперь она вынуждена делать упражнения на спину как в зале, так и дома.

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