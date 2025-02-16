Чурикова разъяснила казус с уходом Гагариной из «Голоса»

Яна Чурикова опровергла информацию, что певица Полина Гагарина покинула из шоу «Голос». Сообщалось, что певица встала и ушла после того, как участница проекта отказалась вот нее как от наставницы. На последних кадрах выпуска видно, что одно кресло действительно осталось пустым, пишет gazeta.ru.

Чурикова объяснила, что это произошло из-за склеек шоу.

« С е г о д н я в р у б р и к е # и с к у с с т в о з а г о л о в к а с т о л к н у л и с ь У м е н и е к о л л е г д е л а т ь с о б ы т и я и з н и ч е г о v s . У м е н и е н а ш е г о ш е ф - р е д а к т о р а С а ш и П о д ъ я п о л ь с к о г о д е л а т ь п р а в и л ь н ы е с к л е й к и . И М Х О , п о б е д и л С а ш а » , — з а я в и л а Я н а .

По словам Чуриковой, Полина всего лишь устала сидеть и со словами «не могу больше» встала, чуть размялась и вернулась, поскольку нужно было продолжать съемку.

Ранее телеведущая Яна Чурикова призналась, что в школе прогуливала уроки физкультуры, зато теперь регулярно занимается спортом для стройности фигуры. Телеведущую печалит, что с годами все труднее удерживать форму. Если раньше осанка была отличительной чертой Яны, то теперь она вынуждена делать упражнения на спину как в зале, так и дома.