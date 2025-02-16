Загадочная смерть: тело 24-летней звезды дорамы «Охотничьи псы» нашли в ее доме

В Сеуле умерла популярная южнокорейская актриса Ким Сэ-рон. Звезде дорамы «Охотничьи псы» было 24 года.

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По данным портала Isplus, девушку в бессознательном состоянии обнаружил приятель, с которым она ранее договорилась о встрече. Ее экстренно доставили в больницу, но в тот же день Сэ-рон сбежала. Позже труп актрисы обнаружили в ее доме.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что прибывшие на место правоохранители не обнаружили следов насилия. Поклонники Ким Сэ-рон предположили, что она могла совершить самоубийство, так как продолжительное время подвергалась травле в Сети. Подтверждения данная версия не нашла.

В 2022 году актриса попалась за рулем в нетрезвом виде, после чего подверглась «отмене». Общественники устроили Ким бойкот, а режиссеры отказались работать с ней. Несмотря на бойкот, Ким Сэ-рон планировала вернуться в шоу-бизнес под новым псевдонимом. Кроме того, вместе с друзьями актриса готовилась к открытию кафе.

Фильмография Ким Сэ-рон насчитывает более в 25 кинолент. Зрители запомнили ее по ролям в дорамах «Человек из ниоткуда», «Зеркало ведьмы», «Верховная шаманка Ка Ду-щим», «Никто не знает» и других.

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