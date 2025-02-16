Сын Кадышевой лишен прав на старшего сына и оспаривает оплату младшему

На Анжелике Бирюковой Григорию Костюк женился в 2015 году. Свадьбу сыграли богатую, вел торжество Николай Басков. Однако в 2017 году супруги развелись. А еще через четыре года бывшая жена подала иск о лишении Костюка родительских прав. Поскольку в воспитании ребенка сын знаменитой певицы участия не принимал.

Григорий решение суда не опротестовывал. Во время судебного процесса он женился на Габриелле Мерман и у него появился второй сын.

В 2023 году рухнул и этот брак Григория. Как сообщает АиФ, он выплачивает алименты на второго сына в размере 15 тысяч рублей и занимается оспариванием этой суммы.

Недавно продюсер Сергей Дворцов озвучил новый гонорар Надежды Кадышевой, который теперь составляет четыре миллиона рублей за выступление. На сцене Кадышева выступает вместе с мужем Александром Костюком и сыном Григорием, а также с танцорами в русских народных костюмах.