Поплавская обрушилась на Лолиту

Яна Поплавская поддержала «ребят из Русской общины» – общественников, требовавших отмены концертов Лолиты Милявской.

« П о т о м у ч т о и м б л а г о д а р н ы л ю д и , к о т о р ы м н е л ь з я з а м а з а т ь г л а з а и у б е д и т ь , ч т о ч е р н о е — э т о б е л о е . Л ю д и н е ж е л а ю т в и д е т ь э т о н а с ц е н е и н а т е л е в и д е н и и , н о т о л ь к о Р у с с к а я о б щ и н а о т о з в а л а с ь и п о м о г л а с д е л а т ь т о , о ч е м о н и п р о с я т » , — н а п и с а л а Поплавская в микроблоге.

Актриса отметила, для членов «Русской общины» отмена Лолиты – «только побочная деятельность, которой им приходится заниматься, раз другие не хотят признать, что время фриков прошло, пришло время настоящей русской культуры», пишет издание passion.ru.

Стало известно, что концертное выступление российской певицы Лолиты Милявской отменили во дворце культуры (ДК) «Губернаторский» в Ульяновске. Это произошло после письма, которое пришло от организаторов. В ДК не стали отвечать, чем организаторы объяснили отмену концерта. Все купленные билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены.